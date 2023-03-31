Manuel ve Otomatik Ehliyet Farkı Var Mı? Manuel Ehliyet Alanlar Otomatik Vites Araba Kullanabilir Mi?

Manuel ve otomatik ehliyet, her bireyin 18 yaşından itibaren alabileceği ve araç sürmeye yarayan bir belgedir. İki ehliyet türünün de manuel otomatik farkı gibi bir ayrım yapabiliriz. Bireyler manuel mi otomatik mi şeklinde ehliyet tercihi yapabilir. Bu seçimden sonra Otomatik ehliyet manuel sürebilir mi sorusunu kurstaki danışınıza sorabilirsiniz. Aynı şekilde Manuel Ehliyet alanlar otomatik araba kullanabilir mi diğer danışılacak konusudur. Sadece otomatik ehliyet alanlar manuel kullanabilir mi üzerinden gitmek konunun eksik kalmasına neden olabilir.

Manuel ve Otomatik Ehliyet Farkı Var Mı?

Manuel ve otomatik araçlar günümüzde kullanılan araçlardır. Manuel araba otomatik arabadan farklıdır. Otomatik araba da manuel arabadan farklıdır. Bu nedenle ikisi için alınan ehliyetler de aynı değildir. Manuel arabalarda önemli unsur debriyajdır. Debriyaj olarak anlatılmak istenen düz vitesli olmasıdır. Otomatik vitesli araçlar da ise vites atımı kendiliğinden olmaktadır. Dolayısıyla otomatik araçların vitesleri kendiliğinden atmaktadır. Manuel ve otomatik ehliyet farkı, araçların bu özelliğinden dolayı vardır.

Manuel Ehliyet Alanlar Otomatik Vites Araba Kullanabilir Mi?

Her birey 18 yaşına girdiği itibaren ehliyetini alabilir. Yani araç sürmeye hak kazanmış olur. İki tip ehliyet vardır. Bu ehliyetler manuel ve otomatik ehliyetlerdir. Manuel ehliyet vites özelliğinden dolayı bu adı almıştır. Düz vites özelliğinde olan araçlara manuel denmektedir. Aynı şekilde manuel bir aracı sürdüğünüzde debriyaja basarak vitesi attırabilirsiniz. Dolayısıyla manuel araçlar otomatik araçlardan daha zordur. Aynı zamanda manuel bir ehliyete sahipseniz otomatik vitesli aracı kullanabilirseniz.

Otomatik Ehliyet Alanlar Manuel Vites Araba Kullanabilir Mi?

Otomatik vites özelliğindeki araçlar rahat kullanıma sahiptir. Bu rahat kullanımını da vitesin otomatik oluşundan almaktadır. Otomatik vitesli araçlarda gaza bastığınız takdirde vites kendiliğinden aratacaktır. Yine otomatik vitesli araçlarda hızınızı düşürdüğünüz takdirde vites kendiliğinden düşecektir. Dolayısıyla otomatik vitesli araçların avantajı çoktur. Fakat dezavantajı da vardır. Dezavantajlı kısmı ise otomatik ehliyetine sahip birinin manuel araç kullanamayacağıdır.