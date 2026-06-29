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Giriş Tarihi: 29.06.2026

Manzara tutkusu sonu oldu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Manzara tutkusu sonu oldu
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ANTALYA'DA Konyaaltı Varyantı'ndaki falezlere kurulan 40 metre yüksekliğindeki asansörden manzara seyretmek isteyen Ufuk Nuroğlu (41) dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek öldü. Asansörün yanında hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ufuk Nuroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ufuk Nuroğlu'nun yüksekten düştüğü kaydedildi. Bölgedeki kamera kayıtları incelemeye alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ufuk Nuroğlu'nu cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Manzara tutkusu sonu oldu
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