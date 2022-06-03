Marcelo kimdir? Adı Fenerbahçe’yle anılan Marcelo nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe ile adı anılan Marcelo ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak edilerek Marcelo kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorular aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

MARCELO KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Marcelo Vieira da Silva Júnior (d. 12 Mayıs 1988) Brezilyalı futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.

12 Mayıs 1988 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro'da doğmuştur. Takımın sol bek oyuncularından biridir. 12 numaralı formayı giyen Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı ve Real Madrid'e transfer oldu. Brezilya millî futbol takımında da forma giyen Marcelo'nun millî takımda 4 tane de golü vardır. 2008 Pekin olimpiyatlarında olimpik millî futbol takımında oynamıştır. Aynı zamanda Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak gösterilmektedir. Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' ifadesini kullanmıştır. 2006'dan beri Brezilya millî takımında mücadele etmektedir.

BAŞARILARI

KULÜP

REAL MADRİD

La Liga: 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20

Copa del Rey: 2010-11, 2013-14

Supercopa de España: 2008, 2012, 2017, 2020

UEFA Şampiyonlar Ligi (4): 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18

UEFA Süper Kupası: 2014, 2016, 2017

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2014, 2016, 2017, 2018