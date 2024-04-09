Mardin bayram namazı saati 2024! Diyanet ile 10 Nisan Çarşamba Mardin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

FITIR SADAKASI NEDİR, FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Diyanet'in fıtır sadakası (fitre) hakkında açıklaması:

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', 6/103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78 [1503-1512]; Müslim, Zekât, 12-21 [984-985]).

Fıtır sadakasının vacip duruma gelme hali Ramazan Bayramının birinci günü ile başlar. Fitreler, bayramdan önce de verilebilir. Üstelik bunun daha faziletli olduğu da dini kaynaklarda geçmektedir. Bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Ancak fitrelerin bayram sonrasına kalmaması gerekir.