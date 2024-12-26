Mardin Havalimanı Nerede? Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havaalanı Şehir Merkezine Kaç Km, Nasıl Gidilir?

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Mardin hem tarihi yapıları hem doğası hem de kültürü ile büyüleyici bir kenttir. Bu nitelikleri sayesinde kent her sene daha çok misafir ağırlamayı amaçlıyor. Turistlerin Mardin'e kolayca ve güvenli şekilde gelmesi için 1999 yılında şehre havalimanı yapılmış. Merak edilen ise Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı nerede ve Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havaalanı şehir merkezine kaç km, nasıl gidilir sorularının cevapları.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Nerede?

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en dikkat çekici şehirlerinden biri olan Mardin, dini yapılara, antik kentlere ve antik kentleri ve Mardin ile bütünleşen taş evlere sahiptir. Sahip olduğu bu güzellikler ve sıcakkanlı, misafirperver halkı sayesinde özellikle bahar aylarında şehre geliş gidişler artmaktadır. Bu yoğunluğun güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde karşılanması adına, 1999 yılında Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı hizmete açılmıştır. Adını aldığı Nobel ödülü ile Türkiye'nin gururu olan bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan alan bu havalimanı, Mardin'in Artuklu ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan havalimanı, stratejik bir konuma sahiptir ve modern altyapısıyla dikkat çeker. Yolculara güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sunan tesis, iç hat uçuşlarının yanı sıra bazı dönemlerde dış hat uçuşlarıyla da hizmet vermektedir.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına Nasıl Gidilir?

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına ulaşım için şehir merkezinden hareket eden taksiler, toplu taşıma araçları ve özel servisler kullanılabilir. Özellikle taksi hizmetleri, hızlı ve konforlu bir ulaşım aracı olarak tercih edilmektedir.

Şehir merkezinden havalimanına gitmek yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Ayrıca özel araçlarıyla seyahat edenler için havalimanında geniş bir otopark alanı bulunmaktadır. Toplu taşıma seçeneği ise ekonomik bir ulaşım alternatifi sunar. Şehir merkezinden düzenli olarak hareket eden minibüsler, yolcuları havalimanına taşımaktadır.

Havalimanı, konumu itibarıyla çevre illerden de kolayca erişilebilir bir noktada yer almaktadır. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman gibi komşu illerden gelen ziyaretçiler de karayolu ile kısa sürede havalimanına ulaşabilirler.