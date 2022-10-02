Mardin Midyat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Midyat Mardin Arası Kaç Km Ve Ne Kadar Sürer?

Mardin Güneydoğu Bölgesinde yer alan, hayli güzel ve turistik bir ilimizdir. Mardin'in ilçesi Midyat ise tarihi dokusu, kültür harmanı ve egzotik coğrafyasıyla sıklıkla ziyaret edilen bir bölgedir. Durum böyle olunca Mardin'den Midyat'a, Midyat'tan Mardin'e hem özel araçla hem de otobüsle sık sık seyahatler gerçekleşmektedir. Bu iki şehir arasındaki yol süresinin yani Midyat Mardin arası kaç saat olduğuna ve Mardin Midyat arası kaç km yol olduğuna göz atalım...

Özel Araçla Mardin Midyat Arası Kaç Km Ve Kaç Saat?

Mardin Midyat arasında özel araçla yolculuk yapanların sayısı epey fazladır, bunun en baştaki sebebi ise Midyat'ın Mardin'in bir ilçesi olması ve bölgenin yerli halkının sıklıkla merkez Midyat arası gidiş geliş yapmasıdır. Mardin'e gelen turist ve ziyaretçiler ise eğer varsa kendi araçlarıyla yoksa kiralık araçlarla geziye çıkıp, Midyat'a da uğramaktadır. Özel araçla Mardin Midyat arası yol mesafesi 65 kilometre, yolculuk süresi ise 45-50 dakikadır.

Otobüsle Mardin Midyat Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Şehirler arası otobüs firmaları sadece il seyahatleri için değil, bulundukları şehrin ilçelerine de seferler düzenlemektedir. Ayrıca Mardin merkezden de şehir içi ulaşım otobüsleri Midyat'a yolcu götürmektedir. Özel aracı olmayan ya da başka sebepten otobüs yolculuğunu tercih edenler de Mardin Midyat arasında otobüs vasıtasını kullanabilirler. Otobüsle Midyat Mardin arası yol mesafesi 60 km, yolculuk süresi ise 45 dakikadır.