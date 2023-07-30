Mardin Müzesi Nerede? Mardin Kent Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

1947'den beri ziyaretçilerini karşılayan ve günümüzde yer aldığı binaya 2000'de taşınan tarihi mekana dair Mardin Müzesi nerede, giriş ücreti ne kadar sorularına yanıt aranır. Bir grup Süryani evinin arasında yer alırken arkeolojik ve etnografik eserleriyle dikkat çeken bu mekanın konumu incelendiğinde Mardin Müzesi'ne nasıl gidilir sorusu yanıtlanabilir. Ayrıca Osmanlı, Bizans ve Roma gibi dönemlere ait olan eserlerin bulunduğu bu müzede Müze Kart geçiyor mu diyenlere de güncel bilgiler aktarılmalıdır.

Mardin Müzesi Nerede?

1947 senesinden beri ziyaretçilerini karşıladığı bilinen Mardin Müzesi, bünyesinde yer alan arkeolojik ve etnografik eserler ile tarihe meraklı olan kişilerin uğrak noktaları arasındadır. Bu müzenin günümüzde yer aldığı binanın 1895 senesinde Süryani Katolik Patrikhanesi olarak Antakya Patriği İgnatios Behnam Banni tarafından yaptırıldığı bilinir. Dolayısıyla Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi olarak da adlandırılan bu mekanın geçmişte dini amaçlarla kullanıldığı söylenebilir. Zaman içerisinde polis karakolu, parti merkezi, sağlık ocağı ve kooperatif binası olarak da kullanılan bu mekanda 2000 senesinden beri Mardin'in tarihi ve kültürel birikimini temsil eden eserler sergilenir. Şırnak, Batman ve Siirt gibi çevre illerdeki arkeolojik kazılardan elde edilen eserlerin de yer aldığı Mardin Müzesi'nin Artuklu ilçesinde bulunduğu bilinir. Bir grup Süryani evinin arasında yer aldığı görülen Mardin Müzesi, Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi'nde konumlanır. Buna ek olarak müze binasının 1. Cadde Cumhuriyet Meydanı'nın kuzeyinde kaldığı söylenebilir.

Mardin Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

MÖ 4000 ile MÖ 700 senesi arasında kullanılan tarihi eserlerin sergilendiği Mardin Müzesi'ne farklı yollarla ulaşım sağlanabilir. Tunç, Asur, Bizans, Roma, Büyük Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı dönemlere ait olan arkeolojik ve etnografik parçaların yer aldığı bu müzeye özel araçla ulaşım sağlanması mümkündür. Bu seçenekte Mardin'in Artuklu ilçesinde yer alan Şar Mahallesi'ne doğru yola çıkılması gerekir. Daha sonra 1. Cadde Cumhuriyet Mahallesi'nin kuzeyine ulaşılarak Mardin Müzesi'ne giriş yapılabilir. Buna ek olarak Mardin ilinin farklı yerlerinden Cumhuriyet Mahallesi'ne giden otobüslere binilmesi mümkündür. Toplu taşıma araçlarıyla Cumhuriyet Mahallesi'ne ulaşan kişilerin yaklaşık olarak 5 dakika yürüyerek müzeye varmaları söz konusudur.

Mardin Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bulunduğu bölgenin kültürel ve tarihi birikimini temsil eden sikke, kılıç, figürin, kahve takımı ve hamam eşyası gibi eserlerin sergilendiği Mardin Müzesi'ne giriş ücreti 50 TL olarak belirtilir. Buna ek olarak Mardin Müzesi'ni keşfetmek isteyen öğrencilerin ödemeleri gereken indirimli giriş ücreti 25 TL'dir. Haftanın her günü açık olan bu müzeye gitmeyi planlayan kişilerin "Mardin Müzesi'nde Müze Kart geçiyor mu?" sorusuna da yanıt aradığı görülür. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan bu mekanda Müze Kart kullanımı geçerlidir. Dolayısıyla Mardin Müzesi'ne Müze Kart ile giriş yapılması uygundur.