Mardin’de 2 kız kardeşi öldüren katil, cezaevinde hayatına son verdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye uyruklu 41 yaşındaki Sümeyye Khaled Abira, eşi Muhittin Bağlan'dan şiddet görünce evi terk edip aynı yerde yaşayan 44 yaşındaki ablası Süheyla Özdaş'ın evine sığındı. Eşinin peşinden baldızının evine giden Bağlan, burada kavga ettiği eşi Abira'yı tabancayla öldürdü.

Ardından kendisine müdahale etmeye çalışan baldızı Özdaş'ı da öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Nusaybin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan Bağlan, tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine konuldu. İki kız kardeşin katili Muhittin Bağlan, dün gece kaldığı koğuşta intihar etti. Kendini asarak yaşamına son veren Bağlan, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'in Nusaybin ilçesine gönderildi.