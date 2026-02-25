Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de 2 lt sıvı uyuşturucu yakalandı
Giriş Tarihi: 25.02.2026

Mardin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, serum ünitesine gizlenmiş 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin evinde arama yaptı. Aramada, serum ünitesi içerisine doldurulmuş 2 litre sıvı metamfetamin, 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

