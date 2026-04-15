Mardin’de başhekim bir personelin yakınları tarafından darbedildi

Giriş Tarihi: 15.04.2026 22:29

Mardin'de Derik Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri, işten çıkarılan bir personelin yakınları tarafından darbedildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Olay, Derik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi. T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi.

Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğradı. Olayın ardından hastane görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

