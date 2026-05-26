Mardin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2026 Diyanet ile Mardin bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 14:23

Mardin’de bayram namazı saat kaçta olacak sorusu Kurban Bayramı öncesinde gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mardin bayram namazı saati özellikle bayram sabahı camilere gidecek kişiler için önem taşıyor. 2026 Kurban Bayramı öncesinde güncel vakit bilgileri yoğun ilgi görüyor.

Mardin bayram namazı saati vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Diyanet'in yayımladığı il il namaz vakitleriyle birlikte Mardin'de bayram namazının kılınacağı saat netleşti. Bayramın manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar sabah saatlerine göre hazırlık yapıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken Mardin'deki namaz vakti internet üzerinden sıkça sorgulanıyor.

MARDİN'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Mardin'de Kurban Bayramı namazı 05:33 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte eda edilmektedir.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Vakit girince cemaat saf olarak: "Niyet ettim vacib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet eder.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

