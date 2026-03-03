Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de büfe işletmecisi mekanında ölü bulundu
Giriş Tarihi: 3.03.2026 12:36

Mardin'de büfe işletmecisi mekanında ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde büfe işleten Ramazan Erdem iş yerinde ölü olarak bulundu.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesinde gece yarısı meydana gelen olayda Kilise Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde yaşandı. Gece saatlerinde Büfeye girenler, 45 yaşındaki iş yeri sahibi Ramazan Erdem'in hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Erdem'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yaşamı yitiren Ramazan Erdem'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

