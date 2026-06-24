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Giriş Tarihi: 24.06.2026 00:29 Son Güncelleme: 24.06.2026 00:44

Mardin'de çıkan örtü yangını kontrol altında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan örtü yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin’de çıkan örtü yangını kontrol altında
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Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Damlalı ve Uluköy mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi. Alevlere havadan helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MARDİN #KIZILTEPE #ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

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Mardin'de çıkan örtü yangını kontrol altında
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