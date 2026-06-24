Mardin’de çıkan örtü yangını kontrol altında

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Damlalı ve Uluköy mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi. Alevlere havadan helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör