Mardin’de dehşete düşüren olay! Akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı!

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada M.A.A. (43) tabancayla, S.A. (51) ve H.A. (15) ise darp sonucu yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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