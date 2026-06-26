Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de dehşete düşüren olay! Akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 10:43

Mardin’de dehşete düşüren olay! Akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı!

Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen olayda akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya döndü. Kavgada M.A.A. (43) tabancayla, S.A. (51) ve 15 yaşındaki H.A. ise darp sonucu yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Mardin’de dehşete düşüren olay! Akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Adakent Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba ailelerin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada M.A.A. (43) tabancayla, S.A. (51) ve H.A. (15) ise darp sonucu yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MARDİN

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Mardin’de dehşete düşüren olay! Akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı!
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