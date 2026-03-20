Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de dereye düşen Medine boğularak can verdi!
Giriş Tarihi: 20.03.2026 21:43

Mardin'in Savur ilçesinde 16 yaşındaki Medine Yavuz hayvan otlatırken dereye düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Savur ilçesine bağlı kırsal Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hayvan otlatan Medine Yavuz, dengesini kaybederek dereye düştü. Suda çırpan Yavuz'u çevredekiler çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz'u yoldaki araçtan alarak Prof. Dr. Aziz Sancar ilçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yavuz'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz