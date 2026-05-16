Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.05.2026 19:34

Mardin’in Ömerli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, Ömerli-Midyat kara yolunun Hürriyet Caddesi mevkiinde 34 DZ 1389 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada M.S.A. (68), A.A.C. (50) ve T.A. (75) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ömerli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan T.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
