Giriş Tarihi: 19.05.2026 16:37

Mardin'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı. 4 kişinin yaralandığı olayın ardından taraflar arasında çıkan kavgayı jandarma müdahale ederek büyümeden önledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgilere göre, K.İ. idaresindeki araç, aynı istikamette seyreden M.A. yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan M.A., S.A., Ş.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

4 YARALI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazanın ardından taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen Midyat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri kavgaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
