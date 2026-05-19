Mardin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, K.İ. idaresindeki araç, aynı istikamette seyreden M.A. yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan M.A., S.A., Ş.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.