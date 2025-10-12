Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de feci kaza! İşçileri taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Giriş Tarihi: 12.10.2025 18:40

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolu Mazıdağı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon, çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

14 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonette sıkışan 2 kişi çıkarıldı. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

