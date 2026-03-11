Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de feci kaza: Zırhlı polis aracı devrildi! 3 yaralı
Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:47

Mardin’in Artuklu ilçesinde zırhlı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Meydana gelen kazada aracın devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde Mardin Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekibine ait zırhlı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan polis memurları U.A. (33), Y.K.C. (35) ve H.A. (37) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Mardin-Nusaybin yolu, zırhlı aracın vinç ve çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

