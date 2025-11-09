Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de feci olay: Kavga ettiği kişiyi otomobille çarparak ağır yaraladı!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında tekmeli-yumruklu kavga çıktı. Olayda karşı gruptan biri araçla K.A.’ya çarparak ağır yaraladı. Öte yandan, kavgaya karışan kişiler gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

DHA
Olay, Nusaybin ilçesi Çağ Çağ Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya katılan şüphelilerden kimliği belirsiz bir şüpheli, otomobiline binerek karşı gruptaki K.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan K.A., ağır yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı K.A., buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ve kavgaya karışan diğer kişileri gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

