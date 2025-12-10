Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de feci olay: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:01 Son Güncelleme: 10.12.2025 13:10

Mardin'de feci olay: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu!

Mardin’in Midyat ilçesinde park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Şahsın bir otelde muhasebecilik yapan Mahsum Yenigün (31) olduğu belirlendi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi'ndeki bir otelin önünde meydana geldi. Park halindeki otomobilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAŞINDAN VURULUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin kontrolünde, bu kişinin başından silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin kimlik tespitinde ise ölen kişinin otelin muhasebecisi Mahsum Yenigün olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yenigün'ün cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

