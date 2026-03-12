Mardin’de genç kızın acı sonu: Feci şekilde can verdi!

Yakınlarının Derik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İnce'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

