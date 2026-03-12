Mardin’de genç kızın acı sonu: Feci şekilde can verdi!
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen olayda, karnından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Emine İnce kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Sağmal Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesi üzerine eve gelen yakınları, Emine İnce'yi karın bölgesinden silahla vurulmuş halde buldu.
Yakınlarının Derik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İnce'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
