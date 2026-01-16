Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de iki çocuk için endişeli bekleyiş!
Giriş Tarihi: 16.01.2026 22:39

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 7 ve 9 yaşındaki iki çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çocukların gölete girmiş olma ihtimali üzerinde durulurken, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9) isimli iki çocuktan saat 14.00 sularından itibaren haber alamayan aileleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



EKİPLER GÖLETTE YOĞUNLAŞTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakınlarının verdiği bilgi doğrultusunda, çocukların köy yakınlarında bulunan sulama göletine gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ekipler, gölet çevresinde ve su yüzeyinde arama çalışmalarını yoğunlaştırırken, jandarma ekipleri de köy kırsalında tarama faaliyeti yürütüyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

