Mardin’de iki grup arasında kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 9.11.2025 21:18

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Nusaybin Çağ Çağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan kavga sırasında, bir aracın K.A. isimli kişiye çarpması sonucu K.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan K.A., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

