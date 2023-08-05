Mardin’de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Midyat'a 26 km uzaklıktaki Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında husumetten dolayı bir tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İdris G. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapatırken geniş güvenlik önlemleri aldı.