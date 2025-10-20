Mardin’de kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL değerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızıltepe ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 602 kaçak telefon ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Telefonların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonda araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.