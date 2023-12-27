Mardin’de kadın cinayeti: 31 yaşındaki Zeynep sokak ortasında öldürüldü

Olay, Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kuba Camisi önünde bulunan Gençlik Sokak'ta yürüyen 31 yaşındaki Zeynep Gül Kuşçu'nun yanına yaklaşan ve kimliği henüz öğrenilemeyen saldırgan, belindeki tabancayı çıkartarak kadının kafasına sıktı.

Saldırgan olaydan sonra kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganı kısa sürede yakaladı. Saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.