Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de kahreden kaza! Amcasının geri manevra yaptığı aracın altında kaldı: Kumsal bebek hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:59 Son Güncelleme: 18.05.2026 17:01

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Amcasının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan 2 yaşındaki Kumsal Öncel, hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. İşte detaylar…

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, geri manevra yaptığı otomobille yeğeni Kumsal Öncel'e çarptı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobilin altında kalan Kumsal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AMCA GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kumsal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
