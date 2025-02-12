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Giriş Tarihi: 12.2.2025 10:59

Mardin’de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi ağır yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Z.Ç. (61) ağır yaralandı.

DHA
Mardin’de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, 06.30 sıralarında Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 10'uncu kilometresindeki kırsal Akziyaret Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABN 631 plakalı hafif ticari araç, 63 B 0811 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hafif ticari araçtaki Z.Ç. adlı kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Z.Ç., Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Mardin’de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi ağır yaralandı
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