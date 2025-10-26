Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de kan donduran olay: 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 26.10.2025 21:11

Mardin’de kan donduran olay: 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulundu!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 11 yaşındaki Mahmut Atilla Sever isimli çocuk evde asılı halde ölü bulundu. 5’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Sever’in, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Mardin’de kan donduran olay: 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulundu!

Olay, öğleden sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, ilkokul öğrencisi Mahmut Atilla Sever'i asılı halde bulduklarına dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Sever'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mehmet Akif İnan Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mahmut Atilla Sever'in, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de kan donduran olay: 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz