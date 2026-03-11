Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de kardeş kavgasında kan aktı: 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 11.03.2026 21:14

Mardin’de kardeş kavgasında kan aktı: 1 yaralı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, kardeşler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Ş.D., kardeşi, Cemal D.’ye pompalı tüfekle ateş ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Mardin’de kardeş kavgasında kan aktı: 1 yaralı!
  • ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ş.D., kardeşi Cemal D.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Cemal D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cemal D., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ş.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de kardeş kavgasında kan aktı: 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz