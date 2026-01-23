Mardin’de korkunç olay: 14 yaşındaki Nur Banu silahla vurulmuş halde bulundu!

Nur Banu'nun cenazesi, önce Derik Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Nur Banu'nun intihar mı ettiği yoksa silahın kazara ateşlenmesi sonucu mu öldüğü otopsi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.