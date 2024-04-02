Mardin’de organ ve doku ticareti yapma suçundan aranan şüpheli yakalandı

Mardin il Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari suçluların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta aranan suçluların yakalanması için yapılan çalışmalarda araması bulunana toplam 48 şahıs yakalandı. Yakalanan 48 aranan kişiden 18'i Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Emniyet güçlerinin yakaladığı aranan kişiler arasında "nitelikli yağma" suçundan "21 yıl 5 ay 29 gün" ve "17 yıl 10 ay", "rızası olmaksızın kişiden organ almak" suçundan "10 yıl", "nitelikli cinsel istismar" suçundan "5 yıl 10 ay" hapis cezası alan 4 kişinin de olduğu belirlendi.

Mardin il emniyet müdürlüğünden çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada, "Suçun ve suçlunun sokaklarımızda hüküm sürmemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.