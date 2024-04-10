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Giriş Tarihi: 10.4.2024 12:49

Mardin'de otomobil devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil, yoldaki çukura çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Bilal Sarıboğa (23) hayatını kaybetti.

İHA
Mardin’de otomobil devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'deki olay Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kızıltepe'de kıraathane işleten Bilal Sarıboğa akşam geç saatlerde iş yerini kapattıktan sonra bayram için Küçükboğaziye Mahallesinde ikamet eden babasının evine otomobiliyle yola çıktı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sarıboğa, Akdoğan ve Taşlıca mevkisinde otomobilinin yoldaki çukura çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Sarıboğa'ın aracı şarampole yuvarlandı. Sabah saatlerinde olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Mardin'de otomobil devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
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