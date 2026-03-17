Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de silahlı kavga: 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 17.03.2026 22:01

Mardin'de silahlı kavga: 4 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda S.H.G. (21), S.T. (22), M.T. (40) ve M.G. (30) tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

