Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de silahlı kavga kanlı bitti! 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Polis saldırganların peşinde
Giriş Tarihi: 8.05.2026 14:50

Mardin'de silahlı kavga kanlı bitti! 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Polis saldırganların peşinde

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tabancaların ateşlendiği kavgada 5 kurşun isabet eden 24 yaşındaki Abdulselam Aktaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın ölümüne neden olan şüphelileri yakalamak için arama çalışmaları başlatıldı.

DHA Yaşam
Mardin’de silahlı kavga kanlı bitti! 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Polis saldırganların peşinde
  • ABONE OL

Olay, gece saatlerinde, Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan 5 kurşunun vücuduna isabet ettiği Abdulselam Aktaş, yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aktaş, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından önce Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MARDİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin'de silahlı kavga kanlı bitti! 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Polis saldırganların peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA