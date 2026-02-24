Mardin’de trafikte tekmeli yumruklu yol verme kavgası!

O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, araçların inen sürücülerin kavga ettikleri, diğer sürücülerin de araya girerek sakinleştirilmeye çalıştıkları tarafları güçlükle ayırdıkları görüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!