Mardin’de trafikte tekmeli yumruklu yol verme kavgası!

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Bulvarı'nda meydana geldi.
Trafikte ilerleyen iki araç sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra taraflar araçlarından inerek tartışmayı sürdürdü.
Mardin'de tekme tokat yol verme kavgası!
O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, araçların inen sürücülerin kavga ettikleri, diğer sürücülerin de araya girerek sakinleştirilmeye çalıştıkları tarafları güçlükle ayırdıkları görüldü.