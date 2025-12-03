Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Midyat ilçesinde 3 şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde 181,27 gram sıvı halde sentetik kannabinoid (bonzai), 48,59 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4,68 gram esrar ve 1,09 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GECE GÜNDÜZ SAHADAYIZ

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve geleceğini hedef alan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz sahadayız. Kararlılığımızdan, mücadelemizden ve sorumluluğumuzdan asla geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verildi.