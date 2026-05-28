Mardin’de yol verme kavgasında kan döküldü: Taşlı sopalı kavgada 2 ölü 7 yaralı

Giriş Tarihi: 28.05.2026 16:45

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırlan yaralılardan 2'si kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Olay, öğleden sonra kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
