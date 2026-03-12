Mardin’deki aile katliamında korkunç detaylar: Berna, Mehmet Kaya ile kızları Samyeli öldürülmüştü! ’4 bilezik’ detayı...

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

İddianamenin sonuç kısmında, "Sanık Mirhan C. savunmasında içinde kolye, altın bilezikler ve para olan çantayı maktul Mehmet Kaya'nın kendisine olaydan önce hediye ettiğini beyan etmiş ise de şüpheli emniyetteki ifadesinde maktulün kendisine 100 bin lira borcu olduğunu söylemiştir. Borcu olan maktulün borcunu ödemek yerine bu miktarda kıymetli eşyayı ve parayı şüpheliye hediye etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanığın ikametten ayrıldıktan sonra araç kiraladığı, ikamete tekrar geldiği, maktullere ait çanta ile tabanca ve olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri kiraladığı araca koyarak olay yerinden ayrıldığı belirlenmiştir.