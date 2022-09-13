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Giriş Tarihi: 13.9.2022 16:40 Son Güncelleme: 13.9.2022 16:56

Maria Kitapçı'dan eşi Levent Kitapçı'ya suç duyurusu: 5 yıl önce beni bıçakladı... Can güvenliğim yok...

İş adamı Levent Kitapçı ve boşanma aşamasındaki Maria Kitapçı arasında sular durulmuyor. Maria Kitapçı'nın iddiasına göre 5 yıl önce Levent Kitapçı tarafından bıçaklandı ve o günden itibaren yaşadığı yeri gizli tuttu. Geçtiğimiz günlerde siteye gelen Levent Kitapçı'nın kendisi hakkında soru sorduğunu ileri süren Maria Kitapçı, ''Bana ulaşıp tekrar zarar vermesinden korkuyorum. Can güvenliğim yok'' diyerek suç duyurusunda bulundu.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Maria Kitapçı’dan eşi Levent Kitapçı’ya suç duyurusu: 5 yıl önce beni bıçakladı... Can güvenliğim yok...

Moskova'nın tanınmış psikologları arasında yer alan Maria Kitapçı, Levent Kitapçı ile evlendikten sonra Türkiye'ye taşınmıştı. İddiaya göre; eşinin kıskançlığı nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Maria Kitapçı iş adamı eşine 10 Milyon tazminat talepli boşanma davası açmıştı.

EV TAKİBİ

5 yıldır boşanma davası devam eden Maria Kitapçı ve Levent Kitapçı arasında sular durulmuyor. İddiaya göre Levent Kitapçı boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı evi arıyordu. 29 Ağustos günü öğle saatlerinde Levent Kitapçı, Maria Kitapçı'nın oturduğu sitenin önünden geçerek orada çalışan görevliye ''Maria nerede yaşıyor'' diye sordu.

EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Durumu öğrenen Maria Kitapçı ilçe Jandarma Komutanlığına başvurarak olayı anlattı. Maria, ''5 yıl önce eşim beni bıçakladı ve hastanede kaldım. O olaydan sonra boşanma davası açtım. Bana ulaşıp tekrardan zarar vermesinden korkuyorum. Can güvenliğim yok'' dedi ve Levent Kitapçı'dan şikâyetçi oldu. Aynı zamanda 1 aylık koruma kararı aldırdı.

''YOLUMUN ÜSTÜYDÜ''

Şikâyet üzerine ifadesi alınan iş insanı, oğluyla birlikte yaşadığını ve eşinin nerede yaşadığını bilmediğini belirtti. Kitapçı ''Site yolumun üstüydü oradan geçmek zorundaydım. Kimseye bir şey sormadım ve kimseyi tehdit etmedim'' diyerek suçlamaları reddetti. Savcılık, Levent Kitapçı hakkında tehdit suçundan soruşturma başlattı.

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Maria Kitapçı'dan eşi Levent Kitapçı'ya suç duyurusu: 5 yıl önce beni bıçakladı... Can güvenliğim yok...
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