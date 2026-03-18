Marka Holding soruşturmasında yeni gelişme! Mine Tozlu Biçer tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatmıştı.
Şüpheliler hakkında; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından işlem başlatılmıştı.
15 Mart günü Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Savcılık ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mine Tozlu Biçer, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından, şüpheliler Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al ise "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklandı. Hüseyin Güzelgün ve Yusuf Duman hakkında ise adli kontrol kararı verildi.