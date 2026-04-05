Haberler Yaşam Haberleri Market çalışanına yumruklu saldırı: Aldığı darbeyle yere serildi! Şüpheliler yakalandı
Giriş Tarihi: 5.04.2026 20:24 Son Güncelleme: 5.04.2026 21:16

Küçükçekmece’de zincir markete gelen 2 kişiden biri, hırsızlık için kendilerinden şüphelenen market çalışanına saldırdı. Bir süre aralarında konuşan 2 kişiden biri market çalışanına yumruk attı. Aldığı darbeyle önce kafasını dondurucuya çarpan market çalışanı yere yığıldı. Kaçan 2 şüpheli yakalanırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay 4 Nisan Cumartesi akşam saatlerinde Atatürk Mahallesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanı işe yerine gelen 2 kişiden şüphelendi; ardından da bu kişilerin yanında beklemeye başladı. Hırsızlık amacıyla iş yerine geldikleri öğrenilen 2 kişi bir süre aralarında konuştu.

YUMRUK ATIP KAÇTILAR

Şüphelilerden biri yanlarında bekleyen çalışana bir anda yumruk attı. Saldırının ardından 2 şüpheli koşarak marketten çıktı.

ALDIĞI DARBEYLE YERE YIĞILDI

Market çalışanı aldığı darbeyle kafasını önce dondurucuya çarptı ardından da yere yığıldı.2 şüpheliden birinin çalışana yumruk attığı, çalışanın ise aldığı darbeyle yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla inceleme başlatıldı.

KAÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 2 kişi kaçtıkları güzergahtaki bir sokakta yakalandı.Yakalanan 2 kişinin yabancı uyruklu İ.N.(22) ve R.S. (17) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

2 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

