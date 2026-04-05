Market çalışanına yumruklu saldırı: Aldığı darbeyle yere serildi! Şüpheliler yakalandı

Olay 4 Nisan Cumartesi akşam saatlerinde Atatürk Mahallesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanı işe yerine gelen 2 kişiden şüphelendi; ardından da bu kişilerin yanında beklemeye başladı. Hırsızlık amacıyla iş yerine geldikleri öğrenilen 2 kişi bir süre aralarında konuştu.
YUMRUK ATIP KAÇTILAR
Şüphelilerden biri yanlarında bekleyen çalışana bir anda yumruk attı. Saldırının ardından 2 şüpheli koşarak marketten çıktı.
KAÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 2 kişi kaçtıkları güzergahtaki bir sokakta yakalandı.Yakalanan 2 kişinin yabancı uyruklu İ.N.(22) ve R.S. (17) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.