Market değil FETÖ yuvası!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, geçen Salı günü Konya merkezli Mersin, Karaman ve Kocaeli'nde örgütün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen ve 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında ihraç polisler, daha önce FETÖ'den işlem yapılan emekli emniyet müdürü, ihraç sağlık personelleri ile çeşitli meslek gruplarından esnafların olduğu öğrenildi.
ÇALAŞINLAR DA ÖRGÜT ÜYESİ
Şüphelilerden M.G'nin, merkez Selçuklu ilçesinde eşinin üzerine açtığı marketin ise örgüt yuvası olduğu belirlendi. Markette çalışan ve zaman zaman orada kalan H.K'nın daha önce FETÖ'den işlem gören ve dosyası istinafta olan emekli emniyet müdürü olduğu tespit edildi. Bir diğer market çalışanı M.O'nun ise FETÖ'den ihraç sağlık memuru olduğu, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Ayrıca markete gelenlerin de genelde örgütle bağlantılı veya örgütten işlem görmüş kişiler olduğu saptandı.
MARKETTEN ZARFLARLA ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA DAĞITILDI
Yapılan incelemelerde cezaevlerinde bulunan örgüt üyelerinin markete gelen ailelerine zarflarla para verildiği tespit edildi. Kime ne kadar para verileceği zarfların üzerine isimleri yazılarak belirlendiği de ortaya çıktı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. dışındaki 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol kararıyla, 1 şüpheli de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.