Market değil FETÖ yuvası!

ÇALAŞINLAR DA ÖRGÜT ÜYESİ

Şüphelilerden M.G'nin, merkez Selçuklu ilçesinde eşinin üzerine açtığı marketin ise örgüt yuvası olduğu belirlendi. Markette çalışan ve zaman zaman orada kalan H.K'nın daha önce FETÖ'den işlem gören ve dosyası istinafta olan emekli emniyet müdürü olduğu tespit edildi. Bir diğer market çalışanı M.O'nun ise FETÖ'den ihraç sağlık memuru olduğu, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Ayrıca markete gelenlerin de genelde örgütle bağlantılı veya örgütten işlem görmüş kişiler olduğu saptandı.

MARKETTEN ZARFLARLA ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA DAĞITILDI

Yapılan incelemelerde cezaevlerinde bulunan örgüt üyelerinin markete gelen ailelerine zarflarla para verildiği tespit edildi. Kime ne kadar para verileceği zarfların üzerine isimleri yazılarak belirlendiği de ortaya çıktı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. dışındaki 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol kararıyla, 1 şüpheli de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.