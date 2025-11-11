Market sahibi öldürüldü

Adana'da market işletmecisi Emrah Tutal (38), husumetlisi olduğu iddia edilen Muhammet Kaplan (20) tarafından işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cinayet Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Muhammet Kaplan, Emrah Tutal'ın işlettiği markete geldi. İkili arasında tartışma yaşandı. Muhammet Kaplan, tabancayla Tutal'a ateş etti. Tutal ağır yaralanırken, Kaplan olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tutal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet masası ekipleri kaçan katil zanlısı Muhammet Kaplan'ı suç aleti tabancayla yakaladı. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.