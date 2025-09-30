Haberler Yaşam Haberleri Markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı: Kulak zarı patladı!
Markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı: Kulak zarı patladı!

Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadın aynı marketteki erkek bir müşteri tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Kavga, diğer müşterilerin araya girmesiyle sona ererken, saldırgan olay yerinden ayrıldı. Öte yandan, denge kaybı yaşayan ve hastaneye kaldırılan yaralı kadının kulak zarının patladığı öğrenildi. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir markette gerçekleşti.

İddiaya göre, alışveriş yapmak üzere markete giren ve yanında köpeği bulunan kadın müşteriyi, aynı marketteki erkek müşteri köpeğini dışarı çıkarması yönünde uyardı.

Uyarı üzerine iki müşteri arasında kısa süreli bir tartışma başladı. Sözlü atışmanın şiddeti artarken, erkek müşteri kadına yumruk attı.



KULAK ZARI PATLADI

Market çalışanlarının ve diğer müşterilerin araya girmesiyle şahıs, olay yerinden ayrıldı. Kulak bölgesine isabet edilen yumrukla sarsılan kadın müşteri dengesini kaybetti. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının kulak zarının patladığı öğrenildi.

Olayın ardından darbedilen kadın, şahıs hakkında şikayette bulundu. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. İki müşterinin yaşadığı tartışma ve şahsın kadına yumruk vurduğu anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

