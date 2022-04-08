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Giriş Tarihi: 8.4.2022 11:42 Son Güncelleme: 8.4.2022 12:09

Markette alışveriş yapan kadınların telefonlarını çaldılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Markette alışveriş yapan kadınların telefonlarını çaldılar

Beyoğlu'nda marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu iki kadının cep telefonlarını para ödemek için tezgaha koydukları sırada kapkaç yaparak çaldılar. Telefonları çalınan kadınlar market çalışanının da suç ortağı olduğunu belirterek tezgahı dağıttılar.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Hüseyinağa Mahallesi'nde markete gelen yabancı uyruklu iki kadın geçen çarşamba sabaha karşı saat 05.30 sıralarında alışveriş yapmak istedi. Bu sırada kadınlardan biri elindeki cep telefonlarını tezgahın üstüne koydu. Kadın, çantasından para çıkarmaya çalıştığı sırada aniden içeri giren kapkaççı tezgah üstündeki cep telefonlarını alarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kadınlar kapkaççının peşinden giderken market çalışanı da dışarı çıktı.

Bir süre kovaladıkları kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar geri dönüp market çalışanının kapkaççıların suç ortağı olduğunu ileri sürerek tartışmaya başladı.

Müşterilerin de araya girmesi üzerine cep telefonları çalınan yabancı uyruklu kadınlar tehditler savurup kavga çıkardı. Hırsını alamayan kadınlar araya giren kişilere saldırıp raflardaki ürünleri yere döktü. Daha sonra marketten çıkan kadınlar olay yerinden uzaklaşırken, market çalışanı durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Market işletmecisi Mehmet Şirin Okan, "İki kadın turist markette alışveriş yapıp kasaya geldiğinde çantadaki parasını çıkartırken telefonu da masa üzerine koyuyor. Kadınları takip eden kapkaççılar 3 telefonu alıp kaçtı. Biz olayı polislere bildirdik. Yetkililerin olayın üzerinde durmasını istiyorum. Burada esnaflar rahat çalışamıyor, sokağımızdan 7/24 hırsızlar eksik olmuyor. Kapkaç olayından sonra tezgahtaki malzemeleri yere döktüler. Bu kişiler sizle birlikte mi, neden burada telefonlar çalınıyor dediler. Müşteriler bizi de yanlış anladılar. Kapkaççılarla ortaklık ettiğimizi düşündüler. Biz de onlara, gelin karakola gidelim gerekirse savcılığa başvuralım emniyet bunun üzerinde dursun dedik. Ama inanmadılar. Güvenlik kamerası var her şey ortada. Biz bu olayların yaşanmaması için ve kimsenin şüphesi olamasın diye güvenlik kamerası taktık. Kapkaççılar dükkana girmeden önce kaçma anlarının görüntülenmemesi için dış kameramın kablosunu söküp, yüzlerini kapatmışlar. Bu işi planlı yapmışlar, bunlardan artık bıktık." dedi.

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Markette alışveriş yapan kadınların telefonlarını çaldılar
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