Markette çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı: 17 yaşındaki Deniz kurtarılamadı

Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir markette Pazartesi akşamı korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, markette bulunan B.Ö. (18) ile Deniz Bilmez (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.Market dışına taşan kavga sırasında taraflar arasında arbede yaşandı. Bu esnada B.Ö.'nün yanında bulunan bıçakla Deniz Bilmez'i göğsünden yaraladığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Deniz Bilmez'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.Ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINDA

Genç yaşta hayatını kaybeden Deniz Bilmez'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Bilmez'in cenazesinin, yaşadığı ilçeye bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.Olayı gerçekleştiren B.Ö.'nün kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.