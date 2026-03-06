Markette yardım çağrısı işareti yapmıştı: Hatice’nin katili için karar verildi!

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Koç hakkında 'Nitelikli kasten öldürme', diğer 7 kişi hakkında ise 'Kasten öldürmeye iştirak' ve 'Delileri yok etme' suçundan dava açıldı. Sanıklar, bugün karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç, diğer sanıklar ve hayatını kaybeden Hatice Yalman'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Koç'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer 7 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.