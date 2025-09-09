Marmara Denizi Gürpınar önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Marmara Denizi'nde, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki tekne makine arızası nedeniyle Gürpınar açıklarında sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Ekipler tarafından yedeklenen tekne, West İstanbul Marina'da güvenli şekilde demirletildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kıyı Emniyetten yapılan açıklamada ise, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolündeki denizde içerisinde 5 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle Gürpınar önlerinde sürüklenmeye başladı. Tekne, bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı. " denildi.